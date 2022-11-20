أسعار الذهب اليوم في مصر 20-11-2022.. وعيار 21 يحافظ على أرباحه

لليوم الثاني على التوالي تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 20-11-2022 ثباتها المتتالى خلال التعاملات المسائية بكافة محال الذهب ، في ظل هبوط الطلب على المعدن الاصفر بالسوق المحلي وارتفاعه عالميا وبالتزامن مع اغلاق بورصة المعادن الدوليى للاجازة الاسبوعية.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية إن السوق العالمي من المقرر إن يعاود تداولاته غدا وسط توقعات بصعوده ، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1287 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 20-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1472 جنيها)

ثبات ملحوظ ومستمر سجله سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر خلال التعاملات ليسجل 1472 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1287 جنيها)

واضاف نجيب ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا لازال عند مستوياته الصباحية ليبلغ 1287 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر والاعلي مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1103 جنيهًا)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في محال الذهب مصر ليبلغ 1103 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10296 جنيها)

وحافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على ارباحه لنحو 10296 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 45632 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما استقر سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.472 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما بلغت أسعار اوقية الذهب عالميا اعلي مستوي في اسبوع عند 1751 دولار للاوقية

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتأثر بعدد من العوامل ابرزها بسعر اوقية الذهب عالميا وسعر الدولار امام الجنية بالاضافة الى سعره عالميا