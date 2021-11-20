اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 20-11-2021.. وثبات عيار 21

عيار 21 يسجل 808 جنيهات
عمر سالم 7:22 م, السبت, 20 نوفمبر 21 7:22 م, السبت, 20 نوفمبر 21

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أنهت محالُّ الصاغة في السوق المحلية على ثبات أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 20-11-2021 بنهاية التعاملات اليومية المسائية، بالتزامن مع إغلاق البورصة العالمية للمعادن لليوم الثاني للإجازة الأسبوعية، وسط استقرار في سعر الذهب اليوم عالميًّا.

وخسر سعر الجنيه الذهب في مصر، والذي يزن 8 جرامات على مدار الأسبوع الماضي نحو 30 جنيهًا، قبل أن ينهي تعاملاته على ثبات، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 808 جنيهات للجرام، وهي أسعاره نفسها خلال تعاملات مساء أمس، غير شاملة المصنعية على كل جرام.

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سعر الذهب في مصر
هبوط أسعار الذهب فى مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 20-11-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (924 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة استقراره بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 924 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (808 جنيهات)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليشهد ثباتًا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 808 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (692 جنيهًا)

فيما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة اي تغيرات ليبلغ 692 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6464 جنيهًا)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6464 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28644 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 924 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1845 دولارًا بعد هبوطه نحو 15 دولارًا صباحًا.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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