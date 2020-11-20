اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 20-11-2020 وتراجع عيار 21

واصل سعر اوقية الذهب انخفاضها لليوم الثاني على التوالي في بورصة المعادن العالمية اليوم الجمعة ليتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 20-11-2020، بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة في مصر. وشهد سعر جرام الذهب…

عمر سالم 11:41 ص, الجمعة, 20 نوفمبر 20 11:41 ص, الجمعة, 20 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

واصل سعر اوقية الذهب انخفاضها لليوم الثاني على التوالي في بورصة المعادن العالمية اليوم الجمعة ليتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 20-11-2020، بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة في مصر.

وشهد سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، تراجعا بنحو جنيها حيث بلغ سعر الذهب في مصر، عيار 21 اليوم، 814 جنيهًا، مقارنة پاسعاره أمس التى سجلت 815 جنيها بدون مصنعية.

أسعار الذهب ا

وترصد “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 20-11-2020.

سعر جرام الذهب عيار 24 (930 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم الصباحية 930 جنيهًا.

اقرأ أيضا  المالية: تسهيل سداد مستحقات المتعاملين مع هيئتي "الدواء والشراء الموحد"

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 (814 جنيهًا)

تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 814 جنيهًا للجرام وهو الأكثر طلبا ومبيعا.

سعر جرام الذهب جرام عيار 18 (697جنيهات)

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 لنحو 703 جنيهات فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

الجنيه الذهب (6512 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6512 جنيها، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.

وشهد سعر أوقية الذهب هبوطا خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 1864 دولارا.

اقرأ أيضا  سعر الذهب يرتفع قليلاً بالأسواق العالمية وسط ترقب لإجراءات دعم اقتصادي أمريكي
تطور أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر

الصاغة: تذبذب الاسعار مع توقعات باستمرار هبوط الذهب

وتسود حالة من الضبابية على سوق الذهب محليا وعالميا في ظل الاوضاع الاقليمية والدولية أبرزها عدم حسم الانتخابات الأمريكية وتذبذب بورصة المعادن وسط حالة من التوقعات باستمرار هبوط الذهب

وبالرغم من هبوط الأسعار إلا أن المبيعات تشهد تراجع بشكل كبير نظرا للحالة الاقتصادية للمواطنين وانشغال البعض بالمصاريف المدرسية والدروس وشراء العلاج والخوف من موجة ثانية لكورونا.

كما تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل محليًّا وعالميًّا؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية والذي يشهد استقرارًا حاليا.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر 21-11-2020.. صعود عيار 21

كما يتأثر السعر محليًّا بتغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية، والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.

تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي إذ تتعرض جاذبية المعدن الأصفر لضغوط من تجارب واعدة للقاح لكوفيد-19 وأنباء عن أن وزارة الخزانة الأمريكية تنهي برامج قروض.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1866.28 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجع 1.1 % في الأسبوع

ومن العوامل التي تؤثر على سعر الذهب القرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميا خاصة الولايات المتحدة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

شركة «إم إس دي» تطور عقارا لعلاج سرطان الكلى

المرسي عزت 1:04 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

استمرار ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 22-11-2020

الصاوي أحمد 12:41 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

المالية: تسهيل سداد مستحقات المتعاملين مع هيئتي “الدواء والشراء الموحد”

منى عبدالباري 12:18 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

التموين: الإعلان عن خطة تسويق المناطق اللوجستية والتجارية في «بيزنكس 2020»

محمد مجدي 11:17 ص, الأحد, 22 نوفمبر 20

اسعار الكتاكيت اليوم 22-11-2020

محمد مجدي 11:08 ص, الأحد, 22 نوفمبر 20

مسؤول أممي : يجب على مجموعة العشرين توفير التمويلات المطلوبة للدول النامية

أحمد فراج 10:33 ص, الأحد, 22 نوفمبر 20