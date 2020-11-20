أسعار الذهب اليوم في مصر 20-11-2020 وتراجع عيار 21

واصل سعر اوقية الذهب انخفاضها لليوم الثاني على التوالي في بورصة المعادن العالمية اليوم الجمعة ليتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 20-11-2020، بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة في مصر. وشهد سعر جرام الذهب…

واصل سعر اوقية الذهب انخفاضها لليوم الثاني على التوالي في بورصة المعادن العالمية اليوم الجمعة ليتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 20-11-2020، بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة في مصر.

وشهد سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، تراجعا بنحو جنيها حيث بلغ سعر الذهب في مصر، عيار 21 اليوم، 814 جنيهًا، مقارنة پاسعاره أمس التى سجلت 815 جنيها بدون مصنعية. أسعار الذهب ا

وترصد “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 20-11-2020.

سعر جرام الذهب عيار 24 (930 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم الصباحية 930 جنيهًا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 (814 جنيهًا)

تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 814 جنيهًا للجرام وهو الأكثر طلبا ومبيعا.

سعر جرام الذهب جرام عيار 18 (697جنيهات)

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 لنحو 703 جنيهات فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

الجنيه الذهب (6512 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6512 جنيها، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.

وشهد سعر أوقية الذهب هبوطا خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 1864 دولارا.

أسعار الذهب في مصر

الصاغة: تذبذب الاسعار مع توقعات باستمرار هبوط الذهب

وتسود حالة من الضبابية على سوق الذهب محليا وعالميا في ظل الاوضاع الاقليمية والدولية أبرزها عدم حسم الانتخابات الأمريكية وتذبذب بورصة المعادن وسط حالة من التوقعات باستمرار هبوط الذهب

وبالرغم من هبوط الأسعار إلا أن المبيعات تشهد تراجع بشكل كبير نظرا للحالة الاقتصادية للمواطنين وانشغال البعض بالمصاريف المدرسية والدروس وشراء العلاج والخوف من موجة ثانية لكورونا.

كما تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل محليًّا وعالميًّا؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية والذي يشهد استقرارًا حاليا.

كما يتأثر السعر محليًّا بتغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية، والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.

تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي إذ تتعرض جاذبية المعدن الأصفر لضغوط من تجارب واعدة للقاح لكوفيد-19 وأنباء عن أن وزارة الخزانة الأمريكية تنهي برامج قروض.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1866.28 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجع 1.1 % في الأسبوع

ومن العوامل التي تؤثر على سعر الذهب القرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميا خاصة الولايات المتحدة.