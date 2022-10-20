أسعار الذهب اليوم في مصر 20-10-2022.. وارتفاع عيار 21 رغم الهبوط عالميا

رغم الهبوط عالميا بشكل متواصل في تعاملات البورصة الدولية للمعادن، ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 20-10-2022 مجددا بشكل طفيف في تعاملات اليوم المسائية، نتيجة تذبذب العرض والطلب على المعدن الأصفر محليا على مدار الأسبوع.

وقالت شعبة المعادن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الجرام ارتفاع حوالي جنيهان مساء، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1112 جنيها للجرام، مقارنة بسعر الجرام صباحا البالغ 1110 جنيهات، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخري.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 20-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1270 جنيها)

وأضافت الشعبة أن سعر الجرام عيار 24 بلغت أرباحه حوالي 2 جنيه، وهو العيار الأعلي سعرا بالسوق المحلية خلال التعاملات نحو 1226 حنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1112 جنيها)

وأشارت إلى أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 واصل مكاسبه لأنه العيار الأكثر مبيعا وشيوعا في مصر، ليبلغ 1112 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (952 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، وهو الأقل سعرا لأنه الأقل جودة والأكثر تشكيلا ليبلغ 952 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8896 جنيها)

وبلغت أرباح الجنيه الذهب اليوم حوالى 16 جنيها ليبلغ نحو 8896 جنيها، ليربح 80 جنيهات للجنيه الواحد ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39370 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.270 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ويسود التعاملات في البورصة عدم استقرار فيما انخفض سعر المعدن الاصفر عالميا حوالى 9 دولار ات، ليبلغ خلال التعاملات اليوم نحو 1635 دولار .

ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع سعر الذهب محليا الى تحرك التعاملات ووجود مضاربات في التعاملات داخل السوق ما تسبب في ارتفاعه محليا.