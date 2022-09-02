أسعار الذهب اليوم في مصر 2-9-2022.. عيار 21 يواصل قفزاته

مع تعاملات اليوم المسائية، واصل سعر الذهب اليوم صعوده في بورصة المعادن العالمية، وقفزت مجددًا أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-9-2022 بشكل ملحوظ في تعاملات سوق الصاغة، مع توقعات بمسار صعودي للمعدن الأصفر عالميًا قبل إغلاقه غدًا للإجازة الأسبوعية.

وقفز أيضًا سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر نحو 1108 جنيهات للجرام، مقارنة بسعر الجرام امس التى سجلت 1105 جنيهات، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقًا لكل عيار، وتختلف من شركة لأخرى، فيما ما زال الطلب على المعدن الأصفر محليًا، مرتفعًا مقارنة بالعرض.

سعر الذهب في مصر

ووفقا لتصريحات من شعبة الذهب تقوم جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1265 جنيها)

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 3 جنيهات، ويسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1265 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1108 جنيهات)

كما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الارتفاع متأثرا بالصعود العالمي، ليربح مثل باقي الاعيره ليبلغ 1108 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (950 جنيهًا)

واشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 على مدار اليوم وهو العيار الاقل جودة والأكثر تشكيلًا ليبلغ 950 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8864 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8864 جنيهًا، ليربح 24 جنيهًا للجنيه الواحد ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39060 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.265 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وربحت اوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 12 دولار ، ليقفز خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1713 دولارا.