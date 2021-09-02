أسعار الذهب اليوم في مصر 2-9-2021 وعيار 21 يسجل 789 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2-9–2021 انخفاضا بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية، في رابع أيام التعاملات العالمية في بورصة المعادن بعد هبوط سعر أوقية الذهب وسط تذبذب كبير في التعاملات.

وانخفض سعر الذهب في مصر بقيمة جنيه واحد، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 789 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 790 جنيها، غير شاملة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب في مصر

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2-9–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (902 جنيه)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل طفيف خلال التعاملات الآن ليسجل 902 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (789 جنيها)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثانى في التعاملات ليبلغ 789 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (676 جنيهًا)

واستمر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في الهبوط محليا ليسجل 676 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6312 جنيها)

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 6312 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27995 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 902 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1810 دولارات.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار حيث تسجل تذبذبا كبيرا وتشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.