أسعار الذهب اليوم في مصر 2-9-2021 واستقرار عيار 21

افتتحت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها اليومية على ثبات في سعر اوقية الذهب ، ليتأثر بها معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2-9-2021 ويستقر في مطلع تعاملات الصباح في سوق الصاغة المحلية ، وسط توقعات بعودته للصعود مجددا على مدار اليوم.

وتسود مخاوف لدي المستثمرين عالميا من تأثير جائحه كورونا على الاقتصاد العالمي مما سيساهم في زيادة الطلب على المعدن الأصفر ، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 790 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات مساء امس ، غير شامله المصنعية . الذهب جديد

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (903 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة استقراره بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 903 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (790 جنيه)

فيما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليشهد ثباتا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 790 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (677 جنيهًا)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة اي تغيرات ليبلغ 677 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6320 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6320 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27976 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 903 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1714 دولارًا.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.