أسعار الذهب اليوم في مصر 2-8-2022.. وتراجع عيار 21

تذبذب ملحوظ شهدته تعاملات البورصة العالمية للمعادن مع عودة سعر الذهب اليوم للهبوط عالميا ، ويتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-8-2022 في التعاملات المسائية بسوق الصاغه المحلية في مصر بعد ارتفاع متواصل للمعدن على مدار ايام نتيجة انخفاض الاوقية 10 دولارات.

وعلمت “المال” من مصدر بشعبة الذهب ، أن تراجع المعدن عالميا ساهم في انخفاض الذهب محليا نحو 3 جنيهات في التعاملات اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1034 جنيه للجرام، مقارنة بسعره منتصف اليوم التى سجلت 1037 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1181 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 بقوة خلال تعاملات اليوم ، ليسجل 1181 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1034 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاض بقيمة 3 جنيهات على مدار اليوم بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 1034 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (880 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا بشكل قوي على مدار اليوم ليسجل 880 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8272 جنيها)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 24 جنيها ليتراجع ويسجل 8272 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وانهارت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36216 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.181 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجعت سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل ملحوظ خلال التعاملات اليوم نحو 172 دولار علي مدار التعاملات اليوم وأمس.