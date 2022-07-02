أسعار الذهب اليوم في مصر 2-7-2022.. وعيار 21 يعوض خسائره

واصلت أسعار المعادن ارتفاعاتها محليًّا بعد قفزة في أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-7-2022 بشكل ملحوظ بعد إغلاق بورصة المعادن العالمية؛ للإجازة الأسبوعية، وسط تذبذب على مدار الأسبوع الماضي، وإعلان شعبة الذهب بالغرفة التجارية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب في مصر، اليوم.

وعلمت “المال” من مصادر بشعبة الذهب، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفعت بمنتصف جلسة تداولات اليوم بقيمة 4 جنيهات ليسجل الجرام نحو 994 جنيهًا لكل جرام، مقارنة بسعره صباحًا الذي بلغ نحو 990 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية والتي تُحدَّد وفقًا لكل عيار وتختلف من شركة لأخرى.

سعر الذهب اليوم

وترصد بوابة “المال نيوز” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1136 جنيهًا)

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 3 جنيهات، ويسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1136 حنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (994 جنيهًا)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الارتفاع متأثرًا بالصعود العالمي صباحًا، ليربح مثل باقي الأعيرة في التعاملات ليبلغ 994 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (850 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا نظرًا لأنه الأقل جودة والأكثر تشكيلًا، ليبلغ 850 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7952 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 7952 جنيهًا، ليربح 32 جنيهًا للجنيه الواحد ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 لتسجل نحو 35216 جنيهًا، وتزِن نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.136 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وربحت أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 10 دولارات، ليقفز خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1811 دولارًا.