أسعار الذهب اليوم في مصر 2-7-2021 وعيار 21 يسجل 779 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 2-7-2021، تراجعا ملحوظا في منتصف تعاملات اليوم بسوق الصاغة المحلية، مع هبوط سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية، مع صعود الدولار عالميا وسط تذبذب في التعاملات والأسعار. سعر الذهب

وهبط سعر جرام الذهب في مصر اليوم بقيمة جنيه، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 779 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 780 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-7–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (890 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 890 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (779 جنيها)

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثاني في التعاملات ليبلغ 779 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (658 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة تراجعه محليا ليسجل 658 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6232 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، في مصر نحو 6232 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27415 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 890 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1781 دولارًا.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.