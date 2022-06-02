أسعار الذهب اليوم في مصر 2-6-2022.. واستقرار عيار 21

من جديد يستقر سعر الذهب اليوم في البورصة العالمية للمعادن رغم تحرك الأسعار رابع أيام التداولات الأسبوعية، إلا أن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2-6-2022 يسجل استقرارا في نهاية التعاملات المسائية بسوق الصاغة مع توقع بهبوط المعدن الأصفر.

ولم يتغير سعر الذهب محليا رغم ارتفاعه عالميا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1015 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباحا، غير شاملة المصنعية والتي تتراوح ما بين 60-120 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1165 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة ثبات بشكل ملحوظا خلال التعاملات ليبلغ الجرام 1165 جنيها، كما أنه العيار الأقل مبيعا والأعلى سعرا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1015 جنيها)

واستقر ايضا جرام الذهب عيار 21 بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 1015 جنيها؛ وهو العيار الأكثر مبيعا و انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (875 جنيهًا)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة اي تغيرات ليبلغ 875 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8120 جنيها)

كما شهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثباتا نحو 8120 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36102 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.165 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرار خلال التعاملات اليوم نحو 1869 دولارًا للاوقية ، ويسود تذبذب في سعر السعر بالسوق المحلي وصعوبة توقع مساره الايام المقبلة بالرغم من ارتفاعه عالميا.