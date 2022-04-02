أسعار الذهب اليوم في مصر 2-4-2022.. وعيار 21 يخسر 20 جنيها خلال الأسبوع



مع أول أيام رمضان أغلقت البورصة العالمية للمعادن تداولاتها الأسبوعية على ثبات سعر أوقية الذهب عالميا ، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-4-2022 نهاية تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية على مستوي مصر.

وخسر الذهب نحو 20 جنيها على مدار الأسبوع الماضي مقارنة بسعر السبت الماضي، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 970 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات الصباح ، غير شاملة المصنعية .

سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-4-2022.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1112 جنيها)

وعلمت “المال” أن سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة استقر بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 1114 جنيها، كما أنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (970 جنيها)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 970 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (838 جنيهًا)

وأشار إلى أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة لم يسجل أي تغيرات ليبلغ 838 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7760 جنيها)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7760 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلى.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وشهدت سعر أوقية الذهب عيار 24 مستوي تاريخيا لتبلغ نحو 34472 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.112 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1925 دولارًا بنهاية التعاملات الأسبوعية.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بسعر الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى سعر أوقية الذهب عالميا والطلب من المستثمرين عالميا.