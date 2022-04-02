أسعار الذهب اليوم في مصر 2-4-2022.. وارتفاع عيار 21 أول أيام رمضان

ارتفاع جديد وطفيف شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-4-2022 أول أيام شهر رمضان المبارك ومع إغلاق البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها للإجازة الأسبوعية على صعود سعر الذهب بنحو 6 دولارات للأوقية الواحدة مع تذبذب المعدن طوال الأسبوع.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر صعود بقيمة جنيهين صباحا، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 972 جنيها للجرام، مقارنة بأسعار الجرام مساء أمس التى سجلت 970 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخري.

المشغولات الذهبية فى مصر

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-4-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1114 جنيها)

جنيهان هما قيمة الزيادة في سعر جرام الذهب عيار 24 الآن، ويسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1114 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (972 جنيها)

كما تحول سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، من الهبوط إلى الارتفاع مثل باقي الأعيرة بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 972 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (835 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليبلغ 835 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7776 جنيها)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 7776 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34534 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.114 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بالحرب الروسية الأوكرانية ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1926 دولارا.