اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 2-4-2021.. ارتفاع عيار 21 نهاية التعاملات

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عمر سالم 9:09 م, الجمعة, 2 أبريل 21 9:09 م, الجمعة, 2 أبريل 21

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عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-4-2021، ارتفاعها بشكل طفيف في نهاية تعاملات اليوم المسائية في محال الذهب بسوق الصاغة المحلية بشكل ملحوظ؛ على خلفية صعود سعر الذهب في البورصة العالمية للمعادن في لندن.

وسجل سعر الذهب في مصر ارتفاعًا بسيطًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 758 جنيهًا للجرام، مقارنة مع أسعاره صباحا التى سجلت 757 جنيهًا، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-4-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (866 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاعا خلال التعاملات الآن ليسجل 866 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (758 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ ليسجل 758جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (647 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 647 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6064 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6064 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 26877 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 867 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

صعود سعر الذهب محليا وعالميا مع تراجع الدولار

وشهد سعر الذهب ارتفاعا كبيرًا على مدار  تعاملات اليوم  وأمس في بورصة المعادن، وسط توقعات باستمرار صعود سعر الذهب بعد انهياره، ليعوض جزءًا من خسائره مع هبوط سعر الدولار.

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يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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