أسعار الذهب اليوم في مصر 2-3-2023.. عيار 21 ينخفض مع زيادة البنزين

انخفضت صباحا أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2-3-2023 في رابع أيام تعاملات الأسبوع في سوق الصاغة بمحتلف المحافظات ، مع الإعلان عن زيادة أسعار البنزين اليوم ، وبالتزامن مع هبوط سعر أوقية الذهب عالميا بشكل طفيف ويتأثر به المعدن الاصفر محليا.

وعلمت المال من مصادر مسئولة بسوق الصاغة ، أن سعر الجرام فقد حوالي 5 جنيهات بداية اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1725 جنيها للجرام، مقارنة بسعره مساء أمس والذي بلغ 1730 جنيها بدون سعر المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2-3-2023 بعد زيادة أسعار البنزين

سعر جرام الذهب عيار 24 (1975 جنيها)

وهبط صباحا سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بسوق الصاغة ، ليسجل 1975 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1725 جنيها)

تراجع طفيف في مطلع التداولات في سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مع انخفاض الأوقية في التعاملات ليبلغ 1725 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1480 جنيهًا)

وانخفض صباح اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، ليبلغ العيار الأقل سعرا محليا نحو 1480 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وواصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر تراجعه بشكل ملحوظ ويسجل نحو 13800 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 61225 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.975 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1832 دولار بعدما سجلت أمس الأوقية من 1838 دولارا مع ارتفاع سعر الدولار عالميا أمام باقي العملات