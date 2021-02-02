أسعار الذهب اليوم في مصر 2-2-2021.. وعيار 21 يواصل النزيف

انخفض سعر أوقية الذهب الآن نحو 7 دولارات الآن، ليتراجع سعر الذهب في مصر جنيهين ويبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا 808 جنيهات للجرام

واصلت سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن بلندن تراجعها خلال تعاملات اليوم لتنخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2- 2- 2021، بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات، بسوق الصاغة ومحالّ الذهب في مصر.

وانخفض سعر أوقية الذهب الآن نحو 7 دولارات الآن، ليتراجع سعر الذهب في مصر جنيهين ويبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا 808 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره في منتصف التعاملات صباح اليوم، الذي سجل 810 جنيهات، غير شاملة المصنعية. أسعار الذهب

وتقوم “المال” في التقرير التالي بنشر أسعار الذهب اليوم في مصر بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 2- 2- 2021.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (923 جنيهًا)

هبط سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، يسجل 923 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (808 جنيهات)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، ليبلغ نحو 808 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (694 جنيهًا)

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 انخفاضًا ليبلغ 694 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6464 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6464 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27720 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 923 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1836 دولارًا.

الصاغة : سعر الذهب في مصر يتراجع والطلب منخفض

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الذهب عالميًّا ما زال يواصل الهبوط عالميًّا بقوة بأكثر من 1.1% على مدار تعاملات اليوم رغم ارتفاعه صباحًا.

وأضاف نجيب، لـ”المال”، أن الطلب على الذهب في مصر ما زال منخفضًا رغم تراجع الأسعار عالميًّا ومحليًّا، إلا أن ذلك لم ينجح في جذب العملاء.

وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.

كما أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.