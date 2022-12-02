أسعار الذهب اليوم في مصر 2-12-2022.. عيار 21 يتذبذب مساء

تراجع جديد بعد اشتعال خلال التداولات المسائية سجلتها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-12-2022 بعد تسجيله أعلي مستوي في تاريخه محليا بشكل متواصل في سوق الصاغة ، لينخفض متأثرا بهبوط الأوقية عالميا وتراجعها بحوالي 15 دولارا مساء اليوم في بورصة المعادن.

وعلمت “المال” أن سعر الذهب تراجع بقيمة 6 جنيهات لكنه قد يعاود الصعود خلال الساعات المتبقية ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1554 جنيها، مقارنة مع سعره صباحا التى سجلت 1560 جنيها، غير شامل المصنعية التى تتراوح ما بين 50-80 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-12-2022 والطلب على المعدن بالسوق.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1765 جنيها)

وهبط مساء اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 1765 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1554 جنيها)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مع هبوط أوقية الذهب عالميا ليبلغ الجرام 1554 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلي بيعا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1331 جنيهًا)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بنحو 6 جنيهات للجرام، ليصل عند مستويات 1331 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (12432 جنيها)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 48 جنيها ليسجل نحو 12432 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 بنحو 54715 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.765 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وساهم ارتفاع سعر الدولار أمام العملات عالميا في انخفاض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل الأوقية نحو 1785 دولارا ، فيما يستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري.