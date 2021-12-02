أسعار الذهب اليوم في مصر 2-12-2021 وهبوط كبير في عيار 21

تراجع مستمر في البورصة العالمية للمعادن في تداولاتها الاسبوعية يتبعه هبوط كبير في سعر الذهب اليوم خلال التداول بالبورصه عالميا ، وينخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2-12-2021 ويختم تعاملاته المسائية اليوميه علي هبوط لاقل سعر في 3 أشهر بعد خسارة اوقية الذهب نحو 12 دولارات الان

جنيهين هو قيمة التراجع الجديد في سعر الذهب بكافة الأعيرة الخاصة بالذهب في مصر ، لينخفض معها سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 780 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات صباح اليوم التى سجلت 782 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تبدأ من 60 جنيها للجرام.

أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال نوفمبر

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2-12–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (891 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة هبوط بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 891 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (780 جنيه)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 هبوط عنيف بشكل متواصل لليوم الثانى في التعاملات ليبلغ 780 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (668 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في التعاملات المحليه ليسجل 668 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6240 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 16 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 6240 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27620 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 891 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت سعر أوقية الذهب عالميًّا تراجعا حادا خلال التعاملات اليوم نحو 1766 دولار بعد خسارتها ما يقارب 12 دولار على مدار تعاملات اليوم