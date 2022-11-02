أسعار الذهب اليوم في مصر 2-11-2022.. وعيار 21 يواصل استقراره

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 2-11-2022 استقرارها الملحوظ في تعاملات اليوم بسوق الصاغة، في ظل ترقب الأسواق لتحركات سعر الدولار أمام الجنيه، بالتزامن مع ارتفاع سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن ومعها عيار 21 بمصر.

وقالت الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك هدوءًا في حركة التداولات واستقرارًا بالمعروض، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1210 جنيهات ، وهي نفس أسعاره أمس ، غير شاملة المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 2-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1382 جنيها)

وأضافت الشعبة أن سعر جرام الذهب عيار 24 استقر بشكل ملحوظاً خلال التعاملات ليسجل 1382 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا ومبيعا في مصر نظرا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1210 جنيهات)

أما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فقد عاود الاستقرار في التعاملات ليبلغ 1210 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1037 جنيها)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل سعر في مصر ليبلغ 1037 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9860 جنيها)

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 9860 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 43997 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وواصل سعر كيلو الذهب عيار 24 ثباته عند 1.382 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما شهدت التعاملات في البورصة العالمية ارتفاع في التعاملات فقد شهد سعر أوقية الذهب ثبات اليوم نحو 1655 دولارًا للاوقية

وتسود حالة من التخبط في الاسواق العالمية بعد قرار المركزي الامريكي رفع سعر الفائدة على الدولار الامريكي