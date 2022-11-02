أسعار الذهب اليوم في مصر 2-11-2022.. وعيار 21 يخسر 5 جنيهات

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 2-11-2022 الانخفاض في منتصف تعاملات اليوم في سوق الصاغة بمحتلف المحافظات؛ نتيجة استقرار سعر الدولار أمام الجنيه وثبات أوقية الذهب في تداولات البورصة العالمية للمعادن خلال التداول ليخسر المعدن حزءًا من مكاسبه القوية التى حققها على مدار الأسبوع.

وهبط سعر الذهب اليوم بنحو 5 جنيهات للجرام، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1205 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره مساء أمس والذي بلغ 1210 جنيهات بدون سعر المصنعية؛ والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب والدولار

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 2-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1378 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ، ليسجل 1378 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1205 جنيهات)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات المسائية ليبلغ 1205 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا نظرًا لجودته وهو السعر الأفضل تشكيلًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1033 جنيهًا)

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا نحو 1033 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9640 جنيهًا)

وفقَد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 40 جنيهًا للجنيه ليسجل نحو 9640 جنيهًا، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 42718 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وخسر أيضًا سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.378 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1656 دولارًا بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية اليوم على الدولار.