أسعار الذهب اليوم في مصر 2-10-2022..وعيار 21 عند مستوي منخفض

استقرار جديد يشهده سعر الذهب اليوم عالميا ومحليا خلال لليوم الثاني مع توقف التداول بالبورصة العالمية للمعادن للاجازة ، فيما ثبتت أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 2-10-2022 في نهاية التعاملات المسائية بسوق الصاغه في ظل ترقب الأسواق العالمية للازمة الاوكرانية.

وشهد سعر الجرام انخفاض عنيف امس بقيمة 13 جنيها لكل جرام ، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1117 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره مساء امس ، غير شامله المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر مع استقرار سعر الدولار امام الجنيه

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 2-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1277 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعر ثبات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1277 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا ومبيعا في مصر نظرا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1117 جنيه)

اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فقد عاود الاستقرار في التعاملات ليبلغ 1117 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 ( 956 جنيها)

فيما استقر كساء اليوم سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل تكلفة ليبلغ 956 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8936 جنيه)

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8936 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39587 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.277 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولا زالت التعاملات في البورصة العالمية تسجل ثبات في التعاملات فقد شهد سعر أوقية الذهب ثبات اليوم نحو 1662 دولارًا للاوقية

وتسود حالة من التخبط في الاسواق العالمية بعد قرار المركزي الامريكي رفع سعر الفائدة على الدولار الامريكي ، بالتزامن واعلان روسيا ضم 4 مقاطعات اوكرانية لها