أسعار الذهب اليوم في مصر 19-9-2022.. وعيار 21 يحافظ على مكاسبه

ثبات جديد يسجله سعر الذهب اليوم عالميا ومحليا بعد صعوده صباحا في أولي أيام التداول بالبورصة العالمية للمعادن ، فيما استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 19-9-2022 في التعاملات المسائية بسوق الصاغه في ظل ترقب الأسواق العالمية اجتماع الفيدرالي الامريكي الاسبوع الجاري.

ووفقا لشعبة المعادن باتحاد الصناعات ، فقد استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الاعلي مبيعا في مصر ، ليحافظ على مستوياته عند 1116 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره صباح اليوم ، غير شاملة المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر مع استمرار الطلب على المعدن

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 19-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1274 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا ثبات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات ليسجل 1274 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا ومبيعا في مصر نظرا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1116 جنيها)

وأضافت الشعبة أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل استقرار في التعاملات بعد صعود صباحي ليبلغ 1116 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 ( 956 جنيها)

اما عن العيار الاقل سعرا في مصر وهو جرام الذهب عيار 18 فقد شهد ثباتا ليبلغ 956 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8936 جنيه)

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8936 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39493 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.274 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولا زالت التعاملات في البورصة العالمية تسجل تذبذب في التعاملات فقد شهد سعر أوقية الذهب ثبات اليوم نحو 1676 دولارًا للاوقية

وتسود حالة من التخبط في الاسواق العالمية انتظارا لقرار المركزي الامريكي حول سعر الفائدة ، بالتزامن مع تحرك سعر الدولار امام الجنيه بالبنوك المصرية