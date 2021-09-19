أسعار الذهب اليوم في مصر 19-9-2021 وعيار 21 يسجل 772 جنيها

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 19-9-2021 لليوم الثاني على التوالي في منتصف التعاملات اليومية المسائية في سوق الصاغة المحلية، مع استمرار توقف بورصة المعادن العالمية للأجازة الأسبوعية.

ومن المقرر أن تفتح البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها غدا الاثنين فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 772 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس وصباح اليوم غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر . المشغولات الذهبية

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 19-9-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (884 جنيها)

لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليسجل 884 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (772 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليبلغ 772 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (661 جنيهًا)

كما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل 661 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6176 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، في مصر نحو 6176 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27404 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 884 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1754 دولارا.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه.. فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.