أسعار الذهب اليوم في مصر 19-8-2022.. وعيار 21 يفقد 14 جنيها خلال يومين

تراجع ملحوظ و متواصل على مدار اليوم خلال التعاملات المسائية شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-8-2022 في سوق الصاغة المحلية بعد انهيار سعر الأوقية عالميا نتيجة حركة بيع في البورصة العالمية للمعادن على خلفية صعود سعر الدولار عالميا والسندات الأمريكية.

وواصل المعدن الأصفر النزيف محليا ، ليصل جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1076 جنيها، مقارنة مع سعره في تعاملات الصباح التى سجلت 1080 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر ليصل إجمالى خسائر الذهب أمس واليوم لنحو 14 جنيها.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1232 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف، ليسجل 1232 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1076 جنيها)

وانهار سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مدار تعاملات أمس واليوم ليبلغ 1076 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (924 جنيهًا)

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا والأعلي مصنعية في مصر ليسجل 924 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8608 جنيهات)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 24 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 8608 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38192 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 1.232 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1749 دولارا مساء اليوم في آخر أيام التداول.