أسعار الذهب اليوم في مصر 19-8-2021 وعيار 21 يسجل 783 جنيها

تراجع جديد في اوقية الذهب بعد مؤشرات نحو صعود سعر الدولار الامريكي ليهبط المعدن الاصفر في تعاملات البورصة العالمية للمعادن في رابع ايام التعاملات ، ليعاود معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 19-8-2021 في الانخفاض بمحال الصاغه مساءا بالسوق المحلي.

وتراجع سعر الجرام في مصر بنحو جنيهان ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 783 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات اليوم الصباحيه التى سجلت 785 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر الذهب جديد

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 10-8–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (895 جنيها)

وخسر سعر جرام الذهب الان عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 895 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (783 جنيه)

كما فقد سعر جرام الذهب اليوم جنيهان ليسجل عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثاني في التعاملات ليبلغ 783 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (671 جنيهًا)

فيما هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة تراجعه محليا ليسجل 671 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 6264 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، في مصر نحو 6064 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27745 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 895 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1782 دولارًا.واضاف نجيب ان سعر الذهب في مصر يتراجع مع تراجع سعره عالميا على خلفيه صعود سعر الدولار عالميا مما يذهب بالمستثمرين للاستثمار في الدولار وادوات الدين ويخفض الطلب على المعدن الاصفر

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه