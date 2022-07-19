أسعار الذهب اليوم في مصر 19-7-2022.. وتجار يؤكدون: الوقت الحالي مناسب لشراء عيار 21

ما زالت الضبابية والثبات هما عنوان التعاملات في الأسواق المحلية والعالمية بعد استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19-7-2022 بمنتصف تداولات سوق الصاغة المحلية مع ثبات سعر أوقية المعدِن الأصفر بالبورصة العالمية للمعادن، وسط ترقب اجتماعات الفيدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة، الأسبوع المقبل.

أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تراجعًا هو الأكبر منذ أشهر، ويعدّ فرصة للمتعاملين للشراء في الوقت الحالي، ولا سيما أن السعر عالميًّا منخفض للغاية،

فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر عند نحو 976 جنيهًا للجرام، وهي أسعاره نفسها خلال تعاملات الصباح، غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1118 جنيهًا)

وقال تجار بسوق الصاغة إن سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة شهد عدم تغير بشكل متواصل بنهاية اليوم خلال التعاملات ليبلغ 1118 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (976 جنيهًا)

وأضافوا أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأعلى مبيعًا وانتشارًا في مصر، بلغ خلال التعاملات المسائية نحو 976 جنيهًا لكل جرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 (840 جنيهًا)

أما سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا فقد واصل ثباته الملحوظ، ليستمر عند 840 جنيهًا للجرام فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7808 جنيهات)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7808 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34658 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.118 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1710 دولارات للأوقية في ثاني أيام التداولات.