أسعار الذهب اليوم في مصر 19-6-2022.. وعيار 21 يرتفع 3 جنيهات

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 19-2-2022 بشكل طفيف مساء بالتزامن مع إغلاق البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها للإجازة الأسبوعية وثبات سعر الذهب اليوم عالميا بالتزامن مع تذبذب المعدن طوال الأسبوع الماضي نتيجة رفع سعر الفائدة.

وكشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب سابقا، أن الذهب في مصر شهد صعودا بقيمة 3 جنيهات ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 1006 جنيه للجرام، مقارنة بأسعار الجرام مساء امس التى سجلت 1003 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 19-6-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1152 جنيها)

وقال نجيب ان سعر جرام الذهب عيار 24 الان صعد بقوة ويسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1152 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1006 جنيه)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، الارتفاع مثل باقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1006 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (861 جنيهًا)

وارتفع ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 861 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8048 جنيه)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8048 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35712 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.152 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستفادت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن من رفع سعر الفائدة الامريكية ليقفز سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1840 دولار.