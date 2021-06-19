أسعار الذهب اليوم في مصر 19-6-2021 وعيار 21 يسجل 765 جنيها

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 19-6-2021، خلال منتصف التعاملات المسائية في سوق الصاغة المحلية، مع إغلاق بورصة المعادن العالمية، وتوقف تعاملاتها للإجازة الأسبوعية، بعد فقدها أكثر من 130 دولارًا للأوقية خلال الأسبوع الماضي بشكل عنيف.

ولم يشهد سعر الذهب في مصر الآن أي تغيرات، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 765 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات اليوم الصباحية غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 19-6–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (875 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 875 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (765 جنيها)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليشهد ثباتا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 765 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (655 جنيهًا)

كما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل 655 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6120 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6120 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27130 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 875 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1766 دولارًا.