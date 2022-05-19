أسعار الذهب اليوم في مصر 19-5-2022.. وعيار 21 يشتعل بعد رفع سعر الفائدة

عقب اعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة منذ قليل ، ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 19-5-2022 بقيمة 15 جنيها للجرام الواحد في التعاملات المسائية اليوم بسوق الصاغة بالتزامن مع صعود أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن بشكل ملحوظ.

وقفزت اوقية الذهب بأكثر من 25 دولارا للاوقية خلال التعاملات وتأثرت بها الأسعار في مصر ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1070 جنيها للجرام، مقارنة بأسعار الجرام صباحا التى سجلت 1055 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 19-5-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1225 جنيها)

قفزة ملحوظها سجلها سعر جرام الذهب عيار 24 الان ، وهو اعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1225 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1070 جنيه)

فيما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، الارتفاع مثل باقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1070 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (920 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 920 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8560 جنيه)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8560 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37975 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.225 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بهبوط سعر الدولار عالميا ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1842 دولار.