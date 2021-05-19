اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 19-5-2021.. وتذبذب عيار 21 ليسجل 800 جنيه

عدم ثبات الأسعار في البورصة العالمية
عمر سالم 3:47 م, الأربعاء, 19 مايو 21 3:47 م, الأربعاء, 19 مايو 21

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عاود سعر الذهب اليوم الارتفاع عالميا في بورصة المعادن عقب مواصلة أوقية الذهب الصعود بعد هبوطها صباح اليوم ، لترتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-5-2021 ، بشكل كبير خلال منتصف التعاملات المسائية، في محالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية.

ويشهد سعر الذهب الآن تذبذبا كبيرا محليا وعالميا مع صعود هبوط أوقية الذهب ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في الوجهين القبلي والبحري ارتفاعا بقيمة جنيهان للجرام الواحد ، ليسجل العيار صباح اليوم نحو 800 جنيه ، مقابل أسعاره أمس في الصاغة والتى سجلت 798 جنيها مساء ،  غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

 وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19-5-2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (912 جنيها)

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 24  خلال التعاملات الآن ليبلغ الجرام 912 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (800 جنيه)

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 صعود بشكل ملحوظ ليسجل 800 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (687 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 687  جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6400 جنيه)

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر في التعاملات نحو 6400 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28272 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 912 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1870  دولارًا ببداية التعاملات.

تذبذب شديد لسعر الذهب وصعوبة توقعه

تسود الآن حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في سعر الذهب عالميا في بورصة المعادن مما قد يعرض بعض التجار للخسائر وقد يضطر البعض لوقف حركة البيع والشراء مؤقتا لحين استقرار الأسعار وتوقف التذبذب بشكل قوي.

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يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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