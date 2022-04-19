

عاود سعر الذهب اليوم عالميًّا الهبوط بشكل عنيف في ثاني أيام تعاملات بورصة المعادن العالمية بعد اشتعاله أمس، فيما قفزت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19-4-2022 في منتصف تعاملات اليوم بسوق الصاغة المحلية نتيحة تحرك سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وارتفع قيمة جرام الذهب منتصف اليوم نحو 7 جنيهات، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1047 جنيهًا للجرام، مقارنة بأسعاره بداية اليوم والتي سجلت 1040 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية والتى تحدَّد وفقًا لكل عيار.

أسعار الذهب في مصر

وتقوم جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1195 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب عيار 24 الآن جنيهين، ويسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1195 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1047 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفاعًا طفيفًا في التعاملات ليبلغ 1047 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (896 جنيهًا)

فيما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 896 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8376 جنيه)

وكسب الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 56 جنيهًا ليسجل 8376 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

أما عن أوقية الذهب عيار 24 فقد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا لتبلغ نحو 37045 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.195 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما هبطت سعر أوقية الذهب عالميًّا، خلال التعاملات، اليوم، نحو 1955 دولارًا مع قيام المستثمرين بحركة مبيعات كبيره لجني الأرباح ليهبط المعدن نحو 40 دولارًا للأوقية، اليوم.