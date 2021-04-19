أسعار الذهب اليوم في مصر 19-4-2021 وتراجع عيار 21

تراجعت أوقية الذهب عالميًّا بشكل طفيف خلال تعاملات بورصة المعادن العالمية بعد ارتفاعها صباحا، لينخفض معها أسعار الذهب اليوم الإثنين 19-4-2021 في مصر، بشكل ملحوظ في التعاملات المسائية، في محالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 19-4-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (881 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعا خلال التعاملات الآن ليسجل 881 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (773 جنيهًا)

فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 شكل ملحوظ ليسجل 773 جنيهًا للجرام ، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (663 جنيهًا)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 663 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6182 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6182 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27343 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 881 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1775 دولارًا في التعاملات.

الوقت الحالى الأنسب للشراء مع تدني سعر الذهب في مصر

وقال خبراء إن الوقت الحالى هو الأنسب للشراء في الوقت الذي يتراجع فيه سعر الذهب، وسط توقعات بمعاودة صعود في سعر المعدِن الأصفر عالميًّا ومحليًّا على خلفيه هبوط سعر الدولار عالميا مما يشجع المستثمرين للجوء للذهب.

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.