أسعار الذهب اليوم في مصر 19-2-2021 وتراجع عيار 21 بمنتصف التعاملات

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-2-2021 بشكل طفيف خلال منتصف تعاملات اليوم في سوق الصاغة المحلية، ليسجل أقل سعر له خلال عام 2021، على خلفية استمرار هبوط أسعار الذهب العالمية للمرة الثانية على التوالي خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر متأثرة بهبوط أوقية الذهب نحو 6 دولارات جديدة ، ليهبط سعر الجرام الواحد جنيهين ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا الآن نحو 777 جنيها، مقارنة بصباح أمس الذى سجل 779 جنيها، غير شاملة المصنعية بمحال الذهب.

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر منتصف تعاملات الجمعة 19-2-2021.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (889 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24، الآن خلال التعاملات اليومية، ليسجل 889 جنيها علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (777 جنيها)

فيما استمر سعر جرام الذهب عيار 21، انخفاضه بشكل طفيف في بداية التعاملات ليسجل الآن 779 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (667 جنيهًا)

فيما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 667 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6224 جنيها)

سعر الجنيه الذهب في مصر سجل 6224 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 حتى الآن ليسجل نحو 27589 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الاعلي جودة.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 889 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1771 دولار

سعر الذهب يهبط لاقل مستوي فى 3 اشهر

ويواصل سعر الذهب عالميا الهبوط خلال الجلسة الثانية على مدار اليوم متأثر بصعود الدولار الامريكي وحالة التفاؤل بنمو الاقتصاد الامريكي في زيادة الطلب على السندات الامريكية وهبوط الطلب على الذهب باعتباره ملاذا امنا اثناء الازمات فقط ، كما ان حالة من التفاؤل حيال مواجهة جائحه كورونا ساهمت بهبوط المعدن الاصفر

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرا بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.