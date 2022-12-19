أسعار الذهب اليوم في مصر 19-12-2022.. وعيار 21 يخسر 70 جنيها للجرام

انهارت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 19-12-2022 في اولى تعاملات الاسبوع صباحا في سوق الصاغة بمحتلف المحافظات ، مع ثبات سعر اوقية الذهب في تداولات البورصة العالمية للمعادن ليواصل الجرام هبوطه محليا بشكل قوي رغم ارتفاع سعر الدولار .

وعلمت المال من مصادر مسئولة بسوق الصاغة ، ان سعر الجرام هبط وفقد حوالي 70 جنيها بداية اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1640 جنيها للجرام، مقارنة بسعره مساء امس والذي بلغ 1710 جنيهات بدون سعر المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 19-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1885 جنيها)

وتراجع بشكل عنيف سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بسوق الصاغة ، ليسجل 1885 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1640 جنيها)

انهيار ايضا في سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 لليوم الثاني على التوالي مع زيادة المعروض في التعاملات ليبلغ 1640 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1410 جنيهات)

وانخفض صباح اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، ليبلغ العيار الأقل سعرا محليا نحو 1410 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13120 جنيها)

وواصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر تراجعه بشكل ملحوظ ويسجل نحو 13120 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 58435 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.885 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1798 دولار بعدما سجلت امس الاوقية من 1794 دولار مع ارتفاع سعر الدولار عالميا امام باقي العملات بعد رفع سعر الفائدة الامريكية مؤخرا