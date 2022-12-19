أسعار الذهب اليوم في مصر 19-12-2022.. وعيار 18 يفقد 150 جنيها منذ أمس

هبوط حاد بشكل مستمر تسجله أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 19-12-2022 بشكل متواصل على مدار اليوم في التداولات المسائية بسوق الصاغة بمختلف المحافظات، بالتزامن مع هبوط طفيف في سعر الأوقية عالميا خلال أول أيام تعاملات البورصة العالمية للمعادن وسط توقعات بعودة المعدن للصعود عالميا حال استمرار ارتفاع التضخم عالميا.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ “المال” إن سعر الذهب في مصر خسر نحو 150 جنيها على مدار يومين بتعاملاته الأسبوعية، ليبلغ سعر جرام عيار 18 الأكثر انتشارا في القاهرة نحو 1420 جنيها، مقارنة مع سعره في سوق الصاغة أول أمس البالغة 1570 جنيها، غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب في مصر

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 19-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1890جنيها)

وأضاف نجيب أن سعر الجرام يواصل انخفاضه المتتالي عيار 24، ليسجل 1890 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1650 جنيها)

وأشار إلى هبوط سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقوة نتيجة تذبذب السعر محليا في التعاملات ليبلغ 16500 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1420 جنيهًا)

وتراجع بقوة سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، منتصف اليوم ليسجل 1420 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13200 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 1200 جنيه ليبلغ نحو 13200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 بنحو 58590 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 1.990 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما واصلت البورصة العالمية في تداولاته‍ا اليومية الهبوط بشكل طفيف في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال اليوم نحو 1788 دولارا .