أسعار الذهب اليوم في مصر 19-12-2021 وعيار 21 يواصل الاستقرار

قال نادي نجب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقاً، إن البورصة العالمية للمعادن ما زالت تواصل إغلاقها، وتوقف التداول في ثاني أيامها للإجازة الأسبوعية، بعد صعودها الأسبوع الماضي، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 19-12-2021، في التعاملات المسائية في سوق الصاغة المحلية، مع عدم تغير سعر الذهب اليوم عالمياً.

وأضاف نجيب لـ”المال”، إن جزءًا كبيرًا من محال الذهب تغلق أبوابها اليوم للإجازة، ليواصل الاستقرار، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا حوالى 789 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره في التعاملات أمس غير شامل المصنعية، التي تختلف من عيار لآخر ومن محل لغيره.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 19-12-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (901 جنيه)

وسجل سعر الذهب عيار 24 استقرار ملحوظ الآن خلال التعاملات الآن ليسجل 901 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى والأقل تشكيلا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (789 جنيها)

أما عن سعر جرام الذهب عيار 21 والأكثر مبيعا فلم يسجل أي تغير بشكل ملحوظ ليسجل نحو 789 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا بالوجهين البحري والقبلي.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (677 جنيهًا)

فيما استقر سجل سعر جرام الذهب عيار 18 ثبات لليوم الثاني 677 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6312 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6312 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27931 جنيها وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 901 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وبلغ سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1800 دولارًا في التعاملات.