اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 19-11-2021 وتراجع عيار 21

عيار 21 يسجل 811 جنيها للجرام
عمر سالم 6:51 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21 6:51 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

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انهت محال الصاغة في السوق المحلية تعاملاتها اليوم على تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-11-2021 في نهاية التعاملات اليومية المسائية، بالتزامن مع إغلاق البورصة العالمية للمعادن تداولاتها على هبوط في سعر الذهب اليوم عالميا.

وهبط سعر الذهب عالميا نحو 5 دولارات للأوقية، لينخفض معها جرام الذهب بواقع جنيهين، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 811 جنيها للجرام، مقارنة بأسعاره في تعاملات اليوم الصباحية والتى سجلت 813 جنيها للجرام، غير شاملة المصنعية.

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شراء الذهب
تقرير: المصريون أنفقوا 20.4 مليار جنيه على شراء الذهب فى 9 أشهر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-11- 2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (927 جنيها)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن بقيمة جنيهين ليسجل 927 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (811 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بعد استقرار بشكل متواصل  في التعاملات ليبلغ 811 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (695 جنيهًا)

وهبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل بشكل طفيف ليبلغ 695 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6488 جنيه)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو6488  جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28737 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

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سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 927 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1858 دولارًا.

ومن المقرر ان تغلق البورصة العالمية للمعادن ابوابها غدا وبعد غد للإجازة الأسبوعية وقد تستمر الأسعار عند نفس المستويات الحالية.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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