أسعار الذهب اليوم في مصر 19-10-2022.. وتراجع عيار 21

شهدت كافة أعيرة المعدن الأصفر انخفاض طفيف في سوق الصاغة وينخفض كافة أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-10-2022 في التداولات المسائية على خلفية انخفاض سعر اوقية الذهب في البورصات العالمية، وخسارة الأوقية نحو 15 دولارا بالبورصة على مدار اليوم.

وخسر الجرام 4 جنيهات مساء اليوم مع هبوط الاوقية والطلب محليا، ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وشيوعا نحو 1108 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات منتصف اليوم التي سجلت 1112 جنيها، غير متضمنة المصنعية، وفقا لشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-10-2022.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1268 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف، ليسجل 1268 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1108 جنيه)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بهبوط اوقية الذهب ويخسر الجرام نحو 4 جنيهات على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 1108 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (950 جنيهًا)

كما هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 950 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8864 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 32 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 8864 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39308 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 1.268 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1629 دولار مساء اليوم بعد تسجيلها نحو 1644 دولار صباحا ليحدث حركه هبوط ملحوظة الان.