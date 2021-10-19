أسعار الذهب اليوم في مصر 19-10-2021 وعيار 21 يتراجع 4 جنيهات

تذبذب جديد شهدته أسعار الذهب في اليوم مصر الثلاثاء 19-10-2021 لتسجل تراجعا جديدا في منتصف تعاملات اليوم المسائية بعد ارتفاعها صباحا في سوق الصاغة بمختلف المحافظات ، على أثر هبوط بأوقية الذهب في تداولات البورصة العالمية للمعادن وسط حيرة من المستثمرين حول مصير المعدن الأصفر.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب سابقا ، إن سعر جرام الذهب اليوم في مصر خسر الآن نحو 4 جنيهات ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 776 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 780 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

الذهب جديد

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19-10–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (887 جنيها)

واضاف نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر سجل هبوطا بشكل ملحوظ لأنه يعد الأعلى جودة خلال التعاملات الآن ليبلغ 887 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (776 جنيها)

وأوضح نجيب أن جرام الذهب اليوم عيار 21 تأثر كغيره من الأعيرة ليشهد تراجعا متواصل في منتصف اليوم في التعاملات ليبلغ 776 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (665 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا بقيمة جنيه وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 665 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6208 جنيهات)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 32 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 6208 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وتراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27494 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 هبوطا ليبلغ حوالي 887 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1770 دولارا بعد هبوطها نحو 14 دولارا في ثانى أيام التداولات.

وأضاف نجيب للمال أن الطلب على الذهب في مصر مازال منخفضا برغم أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل مستويات جاذبة للاستثمار إلا أن هناك ركودا في المبيعات بشكل مستمر مما يزيد من أعباء تجار الذهب.