اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 19-10-2021.. واستقرار عيار 21

عيار 21 يواصل استقراره ليسجل 776 جنيهًا
عمر سالم 8:33 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 8:33 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

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استقرار جديد سجله سعر أوقية الذهب، خلال تعاملاتها اليومية بنهاية التداول في بورصة المعادن العالمية بعد تراجعه منتصف التعاملات، لتتأثر بها أسعار الذهب، اليوم في مصر الثلاثاء 19-10-2021، بنهاية تعاملات اليوم المسائية بكل محال الصاغة في مختلف المحافظات. ورغم أن أسعار الذهب لم تشهد أي تغير لكن الأسعار ما زالت عند مستوى متدنّ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 776 جنيهًا للجرام، وهي أسعاره نفسها، خلال تعاملات صباح اليوم، غير متضمنة المصنعية، وفقًا لنادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

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صادرات السودان من الذهب
صادرات مصر من الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19-10-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (887 جنيهًا)

وأضاف نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا بين الأعيرة الأخرى واصل استقراره خلال التعاملات الآن ليسجل 887 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 776 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 وسط ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 776 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (665 جنيهًا)

كما استقر أيضًا سعر جرام الذهب، اليوم، عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل 665 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6208 جنيهات)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6208 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27394 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

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سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 884 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1770 دولارًا.

وسجل سعر الذهب صباح اليوم ارتفاعًا بمقدار خمسة جنيهات ليعاود خسارتها في منتصف اليوم قبل أن يغلق على ثبات السعر محليًّا.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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