أسعار الذهب اليوم في مصر 18-9-2022.. وثبات عيار 21

كشف إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن استمرار ثبات سعر أوقية الذهب بالتزامن مع إغلاق بورصة المعادن وتوقف تعاملاتها لليوم الثاني على التوالي عالميا، ما ساهم في استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 18-9-2022 عند مستوياتها بجميع محال الصاغة .

وقال واصف لـ “المال” إنه من المقرر استئناف السوق التداولات غداً الاثنين وسط صعود الطلب على المعدن الأصفر ، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1115 جنيها، وهي نفس مستويات تعاملات أمس غير شاملة المصنعية ، بالتزامن مع انخفاض المعروض.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 18-9-2022 :

سعر جرام الذهب عيار 24 (1273 جنيها)

وأوضح واصف أن سعر جرام الذهب عيار 24 -الأعلى سعرا بين الأعيرة محليا- واصل استقراره الملحوظ ليبلغ 1273 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1115 جنيها)

كما استقر مساء اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بالتزامن مع إغلاق أغلب محال الذهب أبوابها اليوم ليبلغ 1115 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (955 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوياته المرتفعة عند 955 جنيها فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8920 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8920 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39463 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ثباتا ليبلغ حوالي 1.273 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولم يتغير سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم ليسجل نحو 1676 دولاراا، فيما تسود توقعات بإمكانية ارتفاع السعر غداً ..