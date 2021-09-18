أسعار الذهب اليوم في مصر 18-9-2021 وعيار 21 يسجل 772 جنيها

واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18-9-2021، استقرارها خلال التعاملات المسائية في سوق الصاغة المحلية، بعد هبوط عنيف لسعر الذهب في تعاملات البورصة العالمية للمعادن، منذ تعاملات الأربعاء الماضي المسائية ليعاود الثبات اليوم على مدار التعاملات وسط ترقب لسوق المعادن والتقارير الأمريكية عن اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن التعاملات في البورصة العالمية والمحلات بمصر تتوقف يوم الأحد للإجازة الأسبوعية، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن 772 جنيها، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات اليوم الصباحية، غير شاملة المصنعية . الذهب جديد

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 18-9-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (883 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة استقراراً بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 883 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (772 جنيها)

فيما استقر أيضأ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليسجل ثباتا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 772 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (661 جنيهًا)

كما لم يتغير ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل 661 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6176 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6176 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27345 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 884 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1754 دولارًا.

وأضاف أن أسعار الذهب اليوم في مصر سجلت هبوط بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، ما قد يساهم في زيادة الطلب على المعدن بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.