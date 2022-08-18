أسعار الذهب اليوم في مصر 18-8-2022.. تتراجع 8 جنيهات بعد ثبات سعر الفائدة

تزامنا مع إعلان البنك المركزي اليوم تثبيت سعر الفائدة انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 18-8-2022، وخسرت مكاسبها الصباحية في سوق الصاغة على خلفية هبوط سعر الذهب اليوم عالميا وخسارة الأوقية نحو 12 دولار خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن نتيجة قيام المستثمرين بعملية بيع لجني الأرباح.

وبلغت جملة خسائر الملاذ الآمن بسوق الصاغة نحو 8 جنيهات ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1082 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا التى سجلت 1090 جنيها، غير شامل المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وفقا للتشكيلة.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 18-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1240 جنيها)

وهبط بقوة سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بعد تحقيق مكاسب كبيرة صباحا ، ليسجل 1240 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1082 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاضا مع هبوط أوقية الذهب عالميا ليبلغ 1082 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلى بيعا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (930 جنيهًا)

وتراجع جرام الذهب اليوم عيار 18 بشكل مستمر على مدار اليوم ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 930 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8656 جنيها)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 8656 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38440 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.230 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض بقوة سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1752 دولارا.