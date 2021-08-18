أسعار الذهب اليوم في مصر 18-8-2021.. وعيار 21 يسجل 785 جنيهًا

مع صعود سعر الذهب عالميًّا لأكثر من 1786 دولارًا

واصلت أسعار أوقية الذهب تسجيل ارتفاعات جديدة وطفيفة في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ببورصة المعادن العالمية، ويصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 18-8-2021 بشكل ملحوظ في تعاملات اليوم المسائية بسوق الصاغة المحلية.

وارتفع سعر جرام الذهب جنيهًا الآن، ومن المرتقب أن يستمرّ سعر جرام الذهب الآن في مصر، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 785 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات اليوم الصباحية التى سجلت 784 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. الذهب جديد

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر، الأربعاء 18-8-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (897 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 897 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (785 جنيهًا)

كما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثاني في التعاملات ليبلغ 785 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (672 جنيهًا)

فيما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ارتفاعه محليًّا ليسجل 672 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6280 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6280 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27805 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 897 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1788 دولار.

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.