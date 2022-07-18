أسعار الذهب اليوم في مصر 18-7-2022.. وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

خسائر بالجملة شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 18-6-2022 بشكل كبير في نهاية تعاملات سوق الصاغة المسائية بمختلف المحافظات، بعد تراجع الطلب على المعدن الأصفر في السوق المحلية، رغم ارتفاع سعر أوقية الذهب خلال أول أيام التداول الأسبوعية في البورصة العالمية للمعادن.

وفقد سعر الجرام نحو 10 جنيهات جملة واحدة على مدار اليوم ، ليبلغ الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 980 جنيها، مقارنة مع سعره في تعاملات الصباح التى سجلت 990 جنيها، بخلاف المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 18-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1124 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ، ليسجل 1124 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (980 جنيها)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بتراجع الطلب على الذهب ويفقد نحو 10 جنيهات على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 980 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (842 جنيهًا)

فيما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 842 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7840 جنيها)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 80 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 7840 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34844 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظا ليبلغ حوالي 1.134 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1712 دولارا مساء اليوم بعد أن قفز صباح اليوم بنحو 10 دولارات للأوقية.