أسعار الذهب اليوم في مصر 18-6-2022.. واستقرار عيار 21



أنهت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها الأسبوعية على ثبات ملحوظ في سعر الذهب اليوم ، كما تأثرت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 18-6-2022 بالثبات عالميا لتستقر في نهاية تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية، بالتزامع مع رفع سعر الفائدة الأمريكية مؤخرا.

وكشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، أن سعر الذهب استقر اليوم ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1004 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره صباحا، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 18-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1148 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ثبات اليوم ، ليبلغ 1148 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1004 جنيه)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1004 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (860 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة نحو 6 جنيها خلال الاسبوع ، ليسجل 860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 8016 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر في تعاملات الاسبوع ليسجل نحو 8016 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 خلال التعاملات بنحو 35560 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.148 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1840 دولار ، مع تذبذب السعر في التعاملات على مدار الاسبوع قبل ان يغلق السوق عالميا ومحليا مع هبوط الطلب على المعدن الاصفر في سوق الصاغه.