أسعار الذهب اليوم في مصر 18-6-2021 وعيار 21 يواصل النزيف

عاودت أوقية الذهب عالميا التراجع في التعاملات بشكل طفيف، لتواصل أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-6-2021 انخفاضها بشكل ملحوظ في منتصف التعاملات المسائية في سوق الصاغة المحلية، مع هبوطها في بورصة المعادن العالمية.

وتأثر سعر الذهب في مصر بقوة على مدار يومين ليسجل أقل سعر في عام 2021 ، حيث تراجع الآن بقيمة جنيه، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 769 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 770 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. اسعار الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-6–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (879 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 879 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (769 جنيها)

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثاني في التعاملات ليبلغ 769 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (658 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة تراجعه محليا ليسجل 658 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6152 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6152 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27249 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 879 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1780 دولارًا.

وسجل سعر الذهب أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس العام الماضي ، نتيجة إعلان الفيدرالي الامريكي احتمالية التشديد النقدي في صعود الدولار وأثر سلبا على جاذبية المعدن الأصفر.

وأشار الفيدرالى اول امس إلى أنه سيدرس تقليص برنامجه لشراء الأصول في كل اجتماع يعقده وقدم موعد توقعات بأول زيادات لأسعار الفائدة بعد الجائحة إلى 2023.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.