أسعار الذهب اليوم في مصر 18-5-2022.. وعيار 21 يتراجع 10 جنيهات

هبوط جديدة على مدار اليوم شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 18-5-2022 في سوق الصاغة مساء اليوم في، على خلفية تراجع سعر الذهب اليوم عالميا وخسارة الاوقية نحو 6 دولار في تعاملات البورصة العالمية للمعادن في ثالث أيام التداول مع انخفاض سعر الدولار امام الجنية في البنوك المحلية.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب سابقا ، ان هناك تراجعا بقيمة 10 جنيهات، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1060 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباح اليوم التى سجلت 1070 جنيها، غير شامل المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 18-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1210 جنيها)

تراجع مستمر شهده سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل كبير ، ليسجل 1210 جنيها، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1060 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاض جديد مع هبوط اوقية الذهب اليوم عالميا ليبلغ 1060 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (915 جنيهًا)

وسجل جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا بشكل ملحوظ على مدار اليوم ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 915 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8480 جنيه)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 8480 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37510 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.210 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا انخفاضا خلال التعاملات اليوم نحو 1817 دولار ، فيما انخفض مستوي سعر الدولار اليوم في البنوك المحلية امام الجنية المصري.