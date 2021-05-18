اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 18-5-2021.. استقرار عيار 21

مع صعود سعر أوقية الذهب فى بورصة المعادن
عمر سالم 3:47 م, الثلاثاء, 18 مايو 21 3:47 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

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عاودت أسعار أوقية الذهب عالميًّا الاستقرار بشكل ملحوظ فى بورصة المعادن العالمية، بعد قفزة كبيرة صباحًا، لتعاود الثبات وتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-5-2021 بشكل ملحوظ في منتصف التعاملات اليومية، بمحالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية، ليواصل المعدن الأصفر رحلة الصعود عند أعلى مستوى في 4 أشهر.

ولم تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر أي تغيرات ملحوظة، ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 801 جنيه للجرام؛ وهي نفس الأسعار خلال التعاملات الصباحية غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

 وتنشر «المال» فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-5-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (912 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا خلال التعاملات الآن ليبلغ الجرام 912 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

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سعر جرام الذهب عيار 21 (801 جنيه)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب عيار 21 أي تغير بشكل ملحوظ ليسجل 801 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (687 جنيهًا)

وثبت سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 687 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 6408 جنيهات)

 واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر نحو 6408 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد. 

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28302 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 912 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وسجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1869 دولارًا ببداية التعاملات.

زيادة الطلب يرفع سعر الذهب عالميًا

قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقًا إن هناك طلبًا متزايدًا عالميًا على المعدن الأصفر من جانب بعض الدول والمستثمرين خلال الفترة الحالية، ما يزيد من سعر الذهب في مصر متأثراً بالسعر العالمي.

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جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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