أستمرت أوقية الذهب في الصعود عالميًّا ليرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 18-4-2022 في سوق الصاغة خلال التعاملات المسائية مع توقعات بأشتعال مستمر لسعر المعدن الاصفر بعد قفزة الاوقية بأكثر من 0.6% على مدار اليوم في البورصة العالمية للمعادن في أول ايام التعاملات الاسبوعية.

وقفزت أسعار الذهب اليوم في مصر، مساء اليوم، بنحو جنيها، بعد صعودها 21 جنيهاً صباح اليوم ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي عند مستويات كبيرة مسجلًا نحو 1041 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره صباح اليوم التى سجلت 1040 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية والتى تتراوح بين 80 و120 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

وتوضح جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 18-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1190 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بقيمة نحو 22 جنيهًا على مدار اليوم وهو أعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1190 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1041 جنيهًا)

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 شهد قفزة جديدة ليواصل مسلسل ارتفاعاته القوية مثل باقي الأعيرة في التعاملات الصباحية ليبلغ 1041 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18 (893 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا نظرًا لأنه الأقل جودة والأكثر تشكيلًا ليبلغ 893 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري والأكثر في حساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8328 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل 8328 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل 36890 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.190 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما سجلت اوقية الذهب خلال التعاملات العالمية نحو 1994 دولار